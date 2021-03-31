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Макрон объявил о расширении жёсткого карантина на все регионы Франции

Ограничения ранее были введены в ряде регионов страны, но этого для предотвращения распространения ковида оказалось недостаточно.

31 марта 2021, 19:15
<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/elysee.fr/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Élysée – Présidence de la République française</a></p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook / Élysée – Présidence de la République française

Во Франции приняли решение о расширении c 3 апреля режима карантина, действующего сейчас в 19 департаментах страны. Об этом объявил глава государства Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации.

"Ограничения, которые уже действуют в 19 департаментах, будут распространяться на всю территорию Франции с этой субботы на четыре недели", — сообщил президент.

Карантин предусматривает ограничения на перемещения в стране, ведение бизнеса, проведение спортивных мероприятий, а также работу детских садов и школ. Макрон при этом отметил необходимость сохранить учебный процесс, поэтому школьники будут некоторое время обучаться дистанционно, а с 12 апреля отправятся на весенние каникулы.

Во Франции третьи сутки подряд выявили более 40 тысяч новых случаев ковида

Во Франции третьи сутки подряд выявили более 40 тысяч новых случаев ковида

Как уже сообщал Лайф, карантин из-за коронавируса начал действовать в 19 департаментах Франции с 20 марта.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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