Макрон объявил о расширении жёсткого карантина на все регионы Франции

Во Франции приняли решение о расширении c 3 апреля режима карантина, действующего сейчас в 19 департаментах страны. Об этом объявил глава государства Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации.

"Ограничения, которые уже действуют в 19 департаментах, будут распространяться на всю территорию Франции с этой субботы на четыре недели", — сообщил президент.

Карантин предусматривает ограничения на перемещения в стране, ведение бизнеса, проведение спортивных мероприятий, а также работу детских садов и школ. Макрон при этом отметил необходимость сохранить учебный процесс, поэтому школьники будут некоторое время обучаться дистанционно, а с 12 апреля отправятся на весенние каникулы.

Как уже сообщал Лайф, карантин из-за коронавируса начал действовать в 19 департаментах Франции с 20 марта.

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