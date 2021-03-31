Макрон объявил о расширении жёсткого карантина на все регионы Франции
Ограничения ранее были введены в ряде регионов страны, но этого для предотвращения распространения ковида оказалось недостаточно.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook / Élysée – Présidence de la République française
Во Франции приняли решение о расширении c 3 апреля режима карантина, действующего сейчас в 19 департаментах страны. Об этом объявил глава государства Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации.
"Ограничения, которые уже действуют в 19 департаментах, будут распространяться на всю территорию Франции с этой субботы на четыре недели", — сообщил президент.
Карантин предусматривает ограничения на перемещения в стране, ведение бизнеса, проведение спортивных мероприятий, а также работу детских садов и школ. Макрон при этом отметил необходимость сохранить учебный процесс, поэтому школьники будут некоторое время обучаться дистанционно, а с 12 апреля отправятся на весенние каникулы.
Как уже сообщал Лайф, карантин из-за коронавируса начал действовать в 19 департаментах Франции с 20 марта.
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