"Подручным способом": Дмитрий Колдун рассказал, как решал проблему воздержания на "Фабрике звёзд"

Белорусский певец Дмитрий Колдун прилетел в Москву для участия в съёмках популярного музыкального шоу. Артист редко бывает в России, и все полтора месяца в столице он будет разлучён с женой Викторией Хамицкой. Колдун рассказал, как справляется с вынужденным сексуальным воздержанием.

"Это не первое воздержание в моей жизни. Например, когда я в 2006 году был на "Фабрике звёзд", то обходился без секса четыре месяца. Решал проблему, что называется, подручным способом. Как, думаю, и многие", — заявил Колдун в интервью изданию "Дни.ру".

По словам певца, следующий период без интима произошёл у него во время промотура Евровидения и длился целых полгода. Тогда он с песней Филиппа Киркорова Work Your Magic представлял Белоруссию.

По словам Колдуна, жена была готова к тому, что он не всегда сможет отдавать свой супружеский долг. Для женщины это не стало неожиданностью, ведь пара "договорилась на берегу".

Авторы