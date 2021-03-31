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"Подручным способом": Дмитрий Колдун рассказал, как решал проблему воздержания на "Фабрике звёзд"

Тогда артист обходился без секса четыре месяца.

31 марта 2021, 18:52
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CKzUcmJpy-a/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> koldunmedia</a></p>

Фото © Instagram / koldunmedia

Белорусский певец Дмитрий Колдун прилетел в Москву для участия в съёмках популярного музыкального шоу. Артист редко бывает в России, и все полтора месяца в столице он будет разлучён с женой Викторией Хамицкой. Колдун рассказал, как справляется с вынужденным сексуальным воздержанием.

"Это не первое воздержание в моей жизни. Например, когда я в 2006 году был на "Фабрике звёзд", то обходился без секса четыре месяца. Решал проблему, что называется, подручным способом. Как, думаю, и многие", — заявил Колдун в интервью изданию "Дни.ру".

По словам певца, следующий период без интима произошёл у него во время промотура Евровидения и длился целых полгода. Тогда он с песней Филиппа Киркорова Work Your Magic представлял Белоруссию.

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По словам Колдуна, жена была готова к тому, что он не всегда сможет отдавать свой супружеский долг. Для женщины это не стало неожиданностью, ведь пара "договорилась на берегу".

Ранее Дмитрия Колдуна госпитализировали с ковидом. В Минздраве Белоруссии рассказали, что он попал в больницу с признаками выраженной интоксикации неясного генеза.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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