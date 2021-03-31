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Мурашко заявил, что привитым от ковида в будущем потребуется повторная вакцинация

Также глава Минздрава раскрыл, каким препаратом привился сам.

31 марта 2021, 18:20
<p>Фото © ТАСС / Александр Астафьев / POOL</p>

Фото © ТАСС / Александр Астафьев / POOL

Глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что привившимся от коронавируса в будущем потребуется ревакцинироваться.

"Мы рассчитываем, что, скорее всего, потребуется ревакцинация. Всё будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается", — сказал Мурашко эфире телеканала "Россия-1"

Мурашко заявил, что рано говорить о третьей волне коронавируса

Мурашко заявил, что рано говорить о третьей волне коронавируса

Таким образом глава Минздрава ответил на вопрос, нужно ли будет постоянно прививаться от ковида после формирования коллективного иммунитета. Мурашко добавил, что в России существует система наблюдения за состоянием здоровья населения — как тех, кто переболел, так и получивших прививку.

По словам министра, есть электронный ресурс, который собирает все данные о пациенте, что позволяет оценить реакцию человека и то, насколько он защищён. Это позволит "спокойно вводить корректировки".

Также министр здравоохранения рассказал, что сделал прививку вакциной "Спутник V".

Гинцбург: Ревакцинация "Спутником V" может быть даже эффективнее первичной прививки

Гинцбург: Ревакцинация "Спутником V" может быть даже эффективнее первичной прививки

Ранее в Роспотребнадзоре опровергли информацию, что "Спутником V" нельзя будет привиться повторно. По словам директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, повторная прививка им возможна, но выбор препарата для ревакцинации — прерогатива лечащего врача".

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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