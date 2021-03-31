Глава Минздрава рассказал, какой вакциной от коронавируса привился и почему

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко перенёс вакцинацию от коронавируса нормально. Он признался, что остановил свой выбор на препарате центра Гамалеи – "Спутник V".

"Поскольку в силу своей работы мне приходится бывать в медицинских организациях, в том числе и в "красных" зонах, то для меня, как и для всех медицинских работников, необходимо получить вот эту профилактическую защиту, что позволяет избежать грозных осложнений и заболевания", — объяснил министр в эфире телеканала "Россия-1".

Глава Минздрава также отметил, что у него сформировался хороший иммунный ответ. Мурашко признался, что благодаря этому он спокойно себя чувствует во время работы в медицинских организациях, где лежат заражённые коронавирусом пациенты.

Ранее в Роспотребнадзоре опровергли информацию, что "Спутником V" нельзя будет привиться повторно. По словам директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, повторная прививка им возможна, но выбор препарата для ревакцинации — прерогатива лечащего врача".

Авторы