Глава Минздрава рассказал, какой вакциной от коронавируса привился и почему
Благодаря хорошему иммунному ответу Мурашко спокоен во время посещения больниц, где находятся заражённые пациенты.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото © Kremlin
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко перенёс вакцинацию от коронавируса нормально. Он признался, что остановил свой выбор на препарате центра Гамалеи – "Спутник V".
"Поскольку в силу своей работы мне приходится бывать в медицинских организациях, в том числе и в "красных" зонах, то для меня, как и для всех медицинских работников, необходимо получить вот эту профилактическую защиту, что позволяет избежать грозных осложнений и заболевания", — объяснил министр в эфире телеканала "Россия-1".
Глава Минздрава также отметил, что у него сформировался хороший иммунный ответ. Мурашко признался, что благодаря этому он спокойно себя чувствует во время работы в медицинских организациях, где лежат заражённые коронавирусом пациенты.
Ранее в Роспотребнадзоре опровергли информацию, что "Спутником V" нельзя будет привиться повторно. По словам директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, повторная прививка им возможна, но выбор препарата для ревакцинации — прерогатива лечащего врача".
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