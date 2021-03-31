Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Глава Минздрава рассказал, какой вакциной от коронавируса привился и почему

Благодаря хорошему иммунному ответу Мурашко спокоен во время посещения больниц, где находятся заражённые пациенты.

31 марта 2021, 19:53
<p>Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото © Kremlin</p>

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото © Kremlin

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко перенёс вакцинацию от коронавируса нормально. Он признался, что остановил свой выбор на препарате центра Гамалеи – "Спутник V".

"Поскольку в силу своей работы мне приходится бывать в медицинских организациях, в том числе и в "красных" зонах, то для меня, как и для всех медицинских работников, необходимо получить вот эту профилактическую защиту, что позволяет избежать грозных осложнений и заболевания", — объяснил министр в эфире телеканала "Россия-1".

Глава Минздрава также отметил, что у него сформировался хороший иммунный ответ. Мурашко признался, что благодаря этому он спокойно себя чувствует во время работы в медицинских организациях, где лежат заражённые коронавирусом пациенты.

Мурашко заявил, что привитым от ковида в будущем потребуется повторная вакцинация

Мурашко заявил, что привитым от ковида в будущем потребуется повторная вакцинация

Ранее в Роспотребнадзоре опровергли информацию, что "Спутником V" нельзя будет привиться повторно. По словам директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, повторная прививка им возможна, но выбор препарата для ревакцинации — прерогатива лечащего врача".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Мэр провинциального украинского городка похвастался прививками от ковида вакциной Pfizer и попал впросак

сегодня в 19:33

Мурашко рассказал, когда вакцина "Ковивак" от центра Чумакова поступит в гражданский оборот

сегодня в 18:41

Число отравившихся на Ставрополье превысило 150 человек

сегодня в 20:01

Нарисовавшая башкирской девочке двойку на лбу учительница уволилась из школы

сегодня в 19:37

США решили возобновить санкции против девяти белорусских предприятий

сегодня в 19:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1