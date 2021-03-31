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Мэр провинциального украинского городка похвастался прививками от ковида вакциной Pfizer и попал впросак

Стоимость такой вакцинации в частных клиниках он оценил от 800 до 1000 гривен (2100–2700 рублей).

31 марта 2021, 19:33
<p>Руслан Марцинкив. © Facebook / Руслан Марцінків</p>

Руслан Марцинкив. © Facebook / Руслан Марцінків

Мэр провинциального украинского городка похвастался прививками от ковида вакциной Pfizer. Видео © Четвёртый канал

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкий в эфире украинского Четвёртого канала заявил, что в его городе местных жителей уже прививают вакциной американской компании Pfizer.

"В частных клиниках уже вакцинируют за деньги. То есть в частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. Не понимаю, как в государстве не появляется... У нас говорят, что Pfizer есть. У нас народ такой очень предприимчивый. По-моему, 800 или 1000 гривен (2100–2700 рублей), что-то такое", — сказал градоначальник, отвечая на вопрос ведущей.

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Позднее Марцинкий поспешил отказаться от своих слов, объяснив всё простой оговоркой.

"Информация о Pfizer не соответствует действительности! Я оговорился в эфире Четвёртого канала!" — написал он у себя на странице в "Фейсбуке".

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Напомним, на Украине вакцинация от ковида стартовала в феврале препаратом Covishield, разработанным в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca. Темпы прививочной кампании оказались ниже запланированных, а впоследствии поставки вакцины и вовсе были приостановлены. Также Незалежная получила 215 тысяч доз антиковидной вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech. Препарат от компании Pfizer только планируется поставить на Украину.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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