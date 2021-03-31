"Надо валить": Депутат от партии Зеленского собралась бежать с Украины из-за "угрозы войны"

Депутат от партии "Слуга народа" Анна Колесник собралась покинуть Украину после доклада главы Генштаба страны Руслана Хомчака о том, что Россия якобы наращивает силы вблизи границы с Незалежной.

Во время заседания Верховной рады парламентарий написала сообщение некоему абоненту о том, что "надо валить из страны". Переписку заснял корреспондент издания "Буквы".

"Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", — заявила Колесник.

Ранее в Кремле заявили, что действия Киева в Донбассе могут привести к гражданской войне.

Авторы