"Надо валить": Депутат от партии Зеленского собралась бежать с Украины из-за "угрозы войны"
Об этом парламентарий написала некоему абоненту во время заседания Верховной рады.
Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Депутат от партии "Слуга народа" Анна Колесник собралась покинуть Украину после доклада главы Генштаба страны Руслана Хомчака о том, что Россия якобы наращивает силы вблизи границы с Незалежной.
Во время заседания Верховной рады парламентарий написала сообщение некоему абоненту о том, что "надо валить из страны". Переписку заснял корреспондент издания "Буквы".
Фото © bykvu.com
"Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", — заявила Колесник.
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