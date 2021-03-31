С 1 апреля Молдавия вводит режим ЧП по всей стране из-за коронавируса

Режим ЧП будет установлен в стране с 1 апреля по 30 мая 2021 года. План действий обсудят на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, полномочия которой будут расширены в связи с чрезвычайными условиями. В частности, комиссия сможет регулировать въезд/выезд и передвижение на территории страны, карантинные меры, режим работы объектов, разрешение на проведение массовых мероприятий и введение запрета на увольнение работников.