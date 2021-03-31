С 1 апреля Молдавия вводит режим ЧП по всей стране из-за коронавируса
Он будет действовать два месяца.
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На территории Молдавии вводится режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил портал "Sputnik Молдова".
Режим ЧП будет установлен в стране с 1 апреля по 30 мая 2021 года. План действий обсудят на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, полномочия которой будут расширены в связи с чрезвычайными условиями. В частности, комиссия сможет регулировать въезд/выезд и передвижение на территории страны, карантинные меры, режим работы объектов, разрешение на проведение массовых мероприятий и введение запрета на увольнение работников.
В Молдавии коронавирусом за всё время заразилось 230 241 человек. Выздоровело 207 852 пациента, умерло 4960. Население страны составляет около 3,5 миллиона человек.
Ранее президент Молдавии Майя Санду обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой прислать вакцину от коронавируса "Спутник V".
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