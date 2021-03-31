Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

С 1 апреля Молдавия вводит режим ЧП по всей стране из-за коронавируса

Он будет действовать два месяца.

31 марта 2021, 19:02
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

На территории Молдавии вводится режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил портал "Sputnik Молдова".

Режим ЧП будет установлен в стране с 1 апреля по 30 мая 2021 года. План действий обсудят на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, полномочия которой будут расширены в связи с чрезвычайными условиями. В частности, комиссия сможет регулировать въезд/выезд и передвижение на территории страны, карантинные меры, режим работы объектов, разрешение на проведение массовых мероприятий и введение запрета на увольнение работников.

В Киеве вводят полный локдаун: закроют всё, что только можно

В Киеве вводят полный локдаун: закроют всё, что только можно

В Молдавии коронавирусом за всё время заразилось 230 241 человек. Выздоровело 207 852 пациента, умерло 4960. Население страны составляет около 3,5 миллиона человек.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой прислать вакцину от коронавируса "Спутник V".

В Молдавии мужчина привился от ковида вакциной AstraZeneca и умер

В Молдавии мужчина привился от ковида вакциной AstraZeneca и умер

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Президент Молдавии попросила Путина прислать "Спутник V"

26 марта, 19:51

Глава Минздрава рассказал, какой вакциной от коронавируса привился и почему

сегодня в 19:53

Мэр провинциального украинского городка похвастался прививками от ковида вакциной Pfizer и попал впросак

сегодня в 19:33

Нарисовавшая башкирской девочке двойку на лбу учительница уволилась из школы

сегодня в 19:37

США решили возобновить санкции против девяти белорусских предприятий

сегодня в 19:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1