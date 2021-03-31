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В Киеве вводят полный локдаун: закроют всё, что только можно

Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

31 марта 2021, 12:46
<p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

Фото © ТАСС/Zuma

В Киеве вводят полный локдаун из-за сложной ситуации с коронавирусом. Об этом объявил мэр Виталий Кличко. С 5 апреля закроют детские сады и школы, а с 1 апреля прекратят работу продуктовые ярмарки. Общественным транспортом можно будет пользоваться только по спецпропускам. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

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Со следующей недели весь общественный транспорт будет работать по специальным пропускам — их будут выдавать работникам предприятий критической инфраструктуры. Сотрудников других предприятий и учреждений просят перевести на удалёнку.

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При этом с 20 марта в столице Украины уже действует "суровый карантин": закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ, за исключением продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии. Под запрет подпадают любые массовые общественные мероприятия.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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