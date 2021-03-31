В Киеве вводят полный локдаун: закроют всё, что только можно

В Киеве вводят полный локдаун из-за сложной ситуации с коронавирусом. Об этом объявил мэр Виталий Кличко. С 5 апреля закроют детские сады и школы, а с 1 апреля прекратят работу продуктовые ярмарки. Общественным транспортом можно будет пользоваться только по спецпропускам. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Со следующей недели весь общественный транспорт будет работать по специальным пропускам — их будут выдавать работникам предприятий критической инфраструктуры. Сотрудников других предприятий и учреждений просят перевести на удалёнку.

При этом с 20 марта в столице Украины уже действует "суровый карантин": закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ, за исключением продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии. Под запрет подпадают любые массовые общественные мероприятия.

Авторы