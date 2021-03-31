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Сын Кости Цзю нокаутировал ирландца Хогана и защитил титул WBO

Бой проходил в австралийском городе Ньюкасле.

31 марта 2021, 12:45

Фото © Instagram / timtszyu

Сын известного боксёра Кости Цзю Тим, который выступает за Австралию, нокаутировал ирландца Денниса Хогана и защитил титул WBO Global в первом среднем весе.

Бой был остановлен в пятом раунде. Цзю мощно начал раунд и сумел отправить соперника в нокдаун после сильного апперкота, однако Хоган сумел подняться. Но дальше бой продолжался недолго: после серии точных ударов угол ирландца выбросил полотенце и бой был остановлен.

Сын Кости Цзю стал чемпионом Австралии по боксу

Сын Кости Цзю стал чемпионом Австралии по боксу

Эта победа позволит Тиму Цзю встретиться с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Брайаном Кастаньо из Аргентины.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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