Сын Кости Цзю нокаутировал ирландца Хогана и защитил титул WBO
Бой проходил в австралийском городе Ньюкасле.
Фото © Instagram / timtszyu
Сын известного боксёра Кости Цзю Тим, который выступает за Австралию, нокаутировал ирландца Денниса Хогана и защитил титул WBO Global в первом среднем весе.
Бой был остановлен в пятом раунде. Цзю мощно начал раунд и сумел отправить соперника в нокдаун после сильного апперкота, однако Хоган сумел подняться. Но дальше бой продолжался недолго: после серии точных ударов угол ирландца выбросил полотенце и бой был остановлен.
Эта победа позволит Тиму Цзю встретиться с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Брайаном Кастаньо из Аргентины.
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