Сын Кости Цзю нокаутировал ирландца Хогана и защитил титул WBO

Сын известного боксёра Кости Цзю Тим, который выступает за Австралию, нокаутировал ирландца Денниса Хогана и защитил титул WBO Global в первом среднем весе.

Бой был остановлен в пятом раунде. Цзю мощно начал раунд и сумел отправить соперника в нокдаун после сильного апперкота, однако Хоган сумел подняться. Но дальше бой продолжался недолго: после серии точных ударов угол ирландца выбросил полотенце и бой был остановлен.