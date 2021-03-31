Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Олич подписал контракт с ЦСКА спустя восемь дней после назначения

Армейцы также исключили Виктора Гончаренко из заявки команды на сайте РПЛ.

31 марта 2021, 11:28
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/pfc_cska/status/1375836334338813953/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПФК ЦСКА Москва</a></p>

Фото © Twitter / ПФК ЦСКА Москва

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич подписал контракт с клубом спустя восемь дней после своего назначения на должность. Об этом сообщает Metaraitings.

"Картофельная" эра в прошлом: ЦСКА назначил Олича главным тренером, но стоит ли этому радоваться

"Картофельная" эра в прошлом: ЦСКА назначил Олича главным тренером, но стоит ли этому радоваться

По информации портала, хорватский специалист поставил свою подпись под соглашением днём 31 марта. При этом детали сделки не разглашаются.

Новый тренер ЦСКА в Москве: фанаты ликуют, а сотрудники клуба жёстко выталкивают журналистов

Новый тренер ЦСКА в Москве: фанаты ликуют, а сотрудники клуба жёстко выталкивают журналистов

Ранее армейцы исключили из заявки на официальном сайте РПЛ бывшего наставника Виктора Гончаренко. Правда, пока пункт "главный тренер" там остаётся незаполненным.

ЦСКА ещё не подписал контракт с Оличем, а через два дня он улетит домой

ЦСКА ещё не подписал контракт с Оличем, а через два дня он улетит домой

Напомним, Ивица Олич был назначен главным тренером ЦСКА 23 марта. До этого он работал помощником наставника сборной Хорватии Златко Далича. Свой первый матч в новом качестве он проведёт на выезде против "Тамбова".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1