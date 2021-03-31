Олич подписал контракт с ЦСКА спустя восемь дней после назначения

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич подписал контракт с клубом спустя восемь дней после своего назначения на должность. Об этом сообщает Metaraitings.

По информации портала, хорватский специалист поставил свою подпись под соглашением днём 31 марта. При этом детали сделки не разглашаются.

Ранее армейцы исключили из заявки на официальном сайте РПЛ бывшего наставника Виктора Гончаренко. Правда, пока пункт "главный тренер" там остаётся незаполненным.

Напомним, Ивица Олич был назначен главным тренером ЦСКА 23 марта. До этого он работал помощником наставника сборной Хорватии Златко Далича. Свой первый матч в новом качестве он проведёт на выезде против "Тамбова".

Авторы