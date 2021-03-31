Елисеев и Павлова выиграли спринты на чемпионате России по биатлону

А вот Евгения Павлова сумела обойтись без промахов. Следом за ней расположились Наталья Ушкина и Ирина Казакевич. Светлана Миронова же не сумела попасть в десятку сильнейших, став 11-й.

"Я показала, что не надо сливать спортсменов, когда у них есть проблемы. Надо просто разговаривать. Обидно, что такие разные результаты на Кубке мира и чемпионате России, но тренерам виднее. Мне больше всего приятно, что я потихоньку вылезла из этой ямы, могу бороться и показывать результаты", — отметила Павлова после гонки в эфире "Матч ТВ".