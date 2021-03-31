Елисеев и Павлова выиграли спринты на чемпионате России по биатлону
Соревнования проходят в эти дни в Ханты-Мансийске.
Матвей Елисеев. Фото © TASS / dpa / picture-alliance
Биатлонист Матвей Елисеев стал чемпионом России в спринте. В аналогичной дисциплине у женщин победу одержала Евгения Павлова.
Отметим, что победить Елисеев сумел несмотря на один промах. Вторым стал бывший член сборной страны Максим Цветков, бронзу забрал Эдуард Латыпов. Лидер нашей национальной команды Александр Логинов замкнул десятку сильнейших.
А вот Евгения Павлова сумела обойтись без промахов. Следом за ней расположились Наталья Ушкина и Ирина Казакевич. Светлана Миронова же не сумела попасть в десятку сильнейших, став 11-й.
"Я показала, что не надо сливать спортсменов, когда у них есть проблемы. Надо просто разговаривать. Обидно, что такие разные результаты на Кубке мира и чемпионате России, но тренерам виднее. Мне больше всего приятно, что я потихоньку вылезла из этой ямы, могу бороться и показывать результаты", — отметила Павлова после гонки в эфире "Матч ТВ".
Добавим, что чемпионат России по биатлону проходит в эти дни в Ханты-Мансийске. Уже завтра спортсменов ждёт гонка преследования.
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