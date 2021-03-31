Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Российские лыжники устроили драку на финише после спринта

Инцидент произошёл в полуфинале мужского командного спринта свободным стилем на чемпионате России, который проходит в настоящий момент в Тюмени.

31 марта 2021, 09:51

Скриншот © "Телеспорт"

На финише лыжники Владислав Афанасьев и Антон Быков устроили потасовку. Последний начал кричать на Афанасьева, а затем замахнулся на него ногой, за что получил от оппонента в ответ палкой. При этом оба нецензурно выражались.

До большой драки дело не дошло, лыжники быстро успокоились. Что послужило причиной разборок — неизвестно.

Отметим, что победу в командном спринте одержали лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев, представляющие Архангельскую область.

Лыжник Мальцев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России

Лыжник Мальцев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Елисеев и Павлова выиграли спринты на чемпионате России по биатлону

сегодня в 10:25

Лыжник Мальцев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России

вчера в 15:10

Роналдо извинился перед матерями поклонников за свою причёску на ЧМ-2002

сегодня в 05:41
Life

Завершено расследование дела чиновника, который "продавал" кресло губернатора Подмосковья за 35 млн евро

сегодня в 10:49

В Кремле оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона: Все "красные линии" давно известны

сегодня в 10:45

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1