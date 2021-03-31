Российские лыжники устроили драку на финише после спринта
Инцидент произошёл в полуфинале мужского командного спринта свободным стилем на чемпионате России, который проходит в настоящий момент в Тюмени.
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На финише лыжники Владислав Афанасьев и Антон Быков устроили потасовку. Последний начал кричать на Афанасьева, а затем замахнулся на него ногой, за что получил от оппонента в ответ палкой. При этом оба нецензурно выражались.
До большой драки дело не дошло, лыжники быстро успокоились. Что послужило причиной разборок — неизвестно.
Отметим, что победу в командном спринте одержали лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев, представляющие Архангельскую область.
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