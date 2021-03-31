Роналдо извинился перед матерями поклонников за свою причёску на ЧМ-2002

Бразильский футболист Роналдо попросил прощения у матерей своих фанатов за стрижку, с которой он вышел на поле чемпионата мира по футболу в 2002 году. Об этом пишет издание Sports Illustrated.

Перед полуфиналом спортсмен появился на поле стадиона с полностью выбритой головой за исключением чёлки. Стрижка вызвала бурное обсуждение в прессе, а поклонники тут же начали копировать своего кумира. Так необычная стрижка стала одной из самых популярных в мире.

"Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делали такие же стрижки", — сказал он в интервью.

Однако для такого внешнего вида была весомая причина: на одном из матчей Роналдо получил травму ноги, к которой было приковано внимание всей прессы. Стрижка стала отвлекающим манёвром, который в результате сработал на отлично.

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