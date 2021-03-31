Роналдо извинился перед матерями поклонников за свою причёску на ЧМ-2002
Он объяснил, зачем выбрал столь странный стиль.
Фото © Twitter / beIN SPORTS USA
Бразильский футболист Роналдо попросил прощения у матерей своих фанатов за стрижку, с которой он вышел на поле чемпионата мира по футболу в 2002 году. Об этом пишет издание Sports Illustrated.
Перед полуфиналом спортсмен появился на поле стадиона с полностью выбритой головой за исключением чёлки. Стрижка вызвала бурное обсуждение в прессе, а поклонники тут же начали копировать своего кумира. Так необычная стрижка стала одной из самых популярных в мире.
"Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делали такие же стрижки", — сказал он в интервью.
Однако для такого внешнего вида была весомая причина: на одном из матчей Роналдо получил травму ноги, к которой было приковано внимание всей прессы. Стрижка стала отвлекающим манёвром, который в результате сработал на отлично.
Ранее Лайф рассказывал, что нападающий испанского футбольного клуба "Атлетико" Мусса Дембеле потерял сознание прямо во время тренировки. Лайф публиковал видеозапись инцидента.
Лента новостей
"Игнорировать автора несправедливо": Создатель легендарного мема "Наташ, мы всё уронили" объяснила решение его запатентовать
сегодня в 05:01
В США заподозрили КНДР в производстве плутония из-за "пара и дыма" на ядерном объекте
сегодня в 04:55
Завели в камыши и начали пинать: под Одессой двое детей забили до смерти бездомного за булочку
сегодня в 04:31
Выбор редакции
Горячая невеста Роналду сбросила всю одежду, прикрыв тело лишь сумочкой
"Сейчас сильнее выглядит": Зырянов вспомнил игру словенцев в стыковых матчах 2009 года
Гол и две передачи сделали Панарина главной звездой в битве с "Вашингтоном"
Новосибирские хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли во время кесарева сечения
Диетолог назвала безопасную дневную норму кофе
Комментариев: 0