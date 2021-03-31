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Роналдо извинился перед матерями поклонников за свою причёску на ЧМ-2002

Он объяснил, зачем выбрал столь странный стиль.

31 марта 2021, 05:41
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/beINSPORTSUSA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">beIN SPORTS USA</a></p>

Фото © Twitter / beIN SPORTS USA

Бразильский футболист Роналдо попросил прощения у матерей своих фанатов за стрижку, с которой он вышел на поле чемпионата мира по футболу в 2002 году. Об этом пишет издание Sports Illustrated.

Перед полуфиналом спортсмен появился на поле стадиона с полностью выбритой головой за исключением чёлки. Стрижка вызвала бурное обсуждение в прессе, а поклонники тут же начали копировать своего кумира. Так необычная стрижка стала одной из самых популярных в мире.

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"Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делали такие же стрижки", — сказал он в интервью.

Однако для такого внешнего вида была весомая причина: на одном из матчей Роналдо получил травму ноги, к которой было приковано внимание всей прессы. Стрижка стала отвлекающим манёвром, который в результате сработал на отлично.

Ранее Лайф рассказывал, что нападающий испанского футбольного клуба "Атлетико" Мусса Дембеле потерял сознание прямо во время тренировки. Лайф публиковал видеозапись инцидента.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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