ХК "Адмирал" возвращается в КХЛ
Для этого руководству дальневосточного клуба необходимо погасить долги по зарплате перед хоккеистами и тренерами в установленный срок.
Фото © КХЛ
31 марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил состав участников регулярного чемпионата 2021/2022. Так, в новом сезоне в КХЛ вернётся ХК "Адмирал", базирующийся во Владивостоке.
"Адмирал" принят в состав участников и будет допущен к участию в следующем сезоне при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон 2017/2018 в срок до 31 июля 2021 года", — информирует сайт КХЛ.
Всего в новом сезоне КХЛ выступит 24 клуба: "Авангард", "Автомобилист", "Адмирал", "Ак Барс", Амур", "Барыс", "Витязь", "Динамо" (Минск), "Динамо" (Москва), "Динамо" (Рига), "Йокерит", "Куньлунь Ред Стар", "Локомотив", "Металлург", "Нефтехимик", "Салават Юлаев", "Северсталь", "Сибирь", СКА, "Спартак", "Торпедо", "Трактор", "Сочи", ЦСКА.
Напомним, "Адмирал" был вынужден пропустить сезон 2020/21 из-за отсутствия финансирования команды.
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