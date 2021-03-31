ХК "Адмирал" возвращается в КХЛ

31 марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил состав участников регулярного чемпионата 2021/2022. Так, в новом сезоне в КХЛ вернётся ХК "Адмирал", базирующийся во Владивостоке.

"Адмирал" принят в состав участников и будет допущен к участию в следующем сезоне при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон 2017/2018 в срок до 31 июля 2021 года", — информирует сайт КХЛ.