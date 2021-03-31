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ХК "Адмирал" возвращается в КХЛ

Для этого руководству дальневосточного клуба необходимо погасить долги по зарплате перед хоккеистами и тренерами в установленный срок.

31 марта 2021, 11:22
<p>Фото © КХЛ</p>

Фото © КХЛ

31 марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил состав участников регулярного чемпионата 2021/2022. Так, в новом сезоне в КХЛ вернётся ХК "Адмирал", базирующийся во Владивостоке.

"Адмирал" принят в состав участников и будет допущен к участию в следующем сезоне при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон 2017/2018 в срок до 31 июля 2021 года", — информирует сайт КХЛ.

Всего в новом сезоне КХЛ выступит 24 клуба: "Авангард", "Автомобилист", "Адмирал", "Ак Барс", Амур", "Барыс", "Витязь", "Динамо" (Минск), "Динамо" (Москва), "Динамо" (Рига), "Йокерит", "Куньлунь Ред Стар", "Локомотив", "Металлург", "Нефтехимик", "Салават Юлаев", "Северсталь", "Сибирь", СКА, "Спартак", "Торпедо", "Трактор", "Сочи", ЦСКА.

Напомним, "Адмирал" был вынужден пропустить сезон 2020/21 из-за отсутствия финансирования команды.

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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