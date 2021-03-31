Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Совет Федерации одобрил закон о "гаражной амнистии"

Планируется, что он вступит в силу в сентябре текущего года.

31 марта 2021, 12:34

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Совет Федерации Федерального Собрания РФ одобрил закон о "гаражной амнистии", в соответствии с которым в России может быть упрощён процесс оформления прав граждан на гаражи и земельные участки под них.

Отмечается, что механизм затронет гаражи, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Оформить права на них можно будет посредством одного заявления. Кроме того, для гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года, процесс упростят ещё сильнее.

"Гаражная амнистия": как и кто сможет легализовать свои гаражи

"Гаражная амнистия": как и кто сможет легализовать свои гаражи

До сентября 2026 года владельцы гаражей получат право на предоставление в собственность государственной и муниципальной земли, на которой они расположены. Кроме того, инвалидам предоставят приоритетное право на использование земли с целью размещения на ней гаража. Также закон гарантирует бесплатный проезд к гаражам.

Ранее Лайф рассказывал, что "гаражная амнистия" в России не затронет "ракушки". Закон направлен только на объекты, которые можно признать недвижимостью.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1