Совет Федерации одобрил закон о "гаражной амнистии"
Планируется, что он вступит в силу в сентябре текущего года.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Совет Федерации Федерального Собрания РФ одобрил закон о "гаражной амнистии", в соответствии с которым в России может быть упрощён процесс оформления прав граждан на гаражи и земельные участки под них.
Отмечается, что механизм затронет гаражи, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Оформить права на них можно будет посредством одного заявления. Кроме того, для гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года, процесс упростят ещё сильнее.
До сентября 2026 года владельцы гаражей получат право на предоставление в собственность государственной и муниципальной земли, на которой они расположены. Кроме того, инвалидам предоставят приоритетное право на использование земли с целью размещения на ней гаража. Также закон гарантирует бесплатный проезд к гаражам.
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Ранее Лайф рассказывал, что "гаражная амнистия" в России не затронет "ракушки". Закон направлен только на объекты, которые можно признать недвижимостью.
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