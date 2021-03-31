Путин допустил возможность национализации предприятий, злостно не исполняющих гособоронзаказ
По мнению российского лидера, подобный шаг может рассматриваться в качестве крайней меры.
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Президент России Владимир Путин согласился с идеей председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова о возможной национализации предприятий, которые со сбоями исполняют гособоронзаказ. Речь об этом зашла в ходе церемонии подписания генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.
"Да, такой инструмент возможен, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями", — заявил российский лидер, отметив, что подобный шаг можно рассматривать как крайнюю меру.
Путин также потребовал, чтобы исполнители гособоронзаказа не перебрасывали полученные от государства деньги на другие предприятия и бизнесы.
"Некоторые коллеги совершенно очевидно должны повысить своё личное внимание к выполнению заказов государства. Тем более что они ритмично оплачиваются. И не перебрасывать полученные от государства деньги на другие предприятия и другие бизнесы", — добавил он.
Напомним, что 29 марта в Москве задержали и арестовали двух специалистов отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Андрея Бандурова и Сослана Гериева. Им предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере.
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