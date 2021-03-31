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Кудрин: Каждый пятый нуждающийся россиянин не получает господдержку

Вместе с тем глава Счётной палаты отметил большую роль пособий на детей.

31 марта 2021, 11:58
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Анализ программ по борьбе с бедностью показал, что более 20% граждан, находящихся по уровню жизни ниже прожиточного минимума, остаются не охваченными господдержкой. Об этом рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации.

При этом он добавил, что в борьбе с бедностью большую роль сыграли пособия на детей в возрасте до 3 лет и от 3 до 7 лет.

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"Вот если бы не было в прошлом году принято этих мер, то примерно на 2% величина бедности в процентном отношении к населению была бы выше", — заявил глава Счётной палаты.

Для достижения целевых показателей по снижению с бедностью нужны дополнительные меры, отметил Кудрин. По его словам, соответствующие предложения уже переданы в правительство.

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Ранее в Счётной палате предложили выплачивать социальные пособия не только семьям с детьми.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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