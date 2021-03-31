Путин надеется, что получившие льготы бизнесмены поднимут зарплаты работникам

"Всё, что мы с вами делаем, — а это забота о здоровье наших граждан, создание рабочих мест, возможность переобучения, — подчинено главной цели: чтобы люди жили лучше, могли больше заработать, повышать своё благополучие", — подчеркнул глава государства на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством РФ на 2021–2023 годы.