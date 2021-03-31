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Путин надеется, что получившие льготы бизнесмены поднимут зарплаты работникам

По словам главы государства, всё, что делает руководство страны, подчинено главной цели: чтобы люди жили лучше.

31 марта 2021, 11:39

Путин надеется, что получившие льготы бизнесмены поднимут зарплаты работникам. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что бизнесмены, получившие льготы от государства, повысят зарплату работникам.

"Всё, что мы с вами делаем, — а это забота о здоровье наших граждан, создание рабочих мест, возможность переобучения, — подчинено главной цели: чтобы люди жили лучше, могли больше заработать, повышать своё благополучие", — подчеркнул глава государства на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством РФ на 2021–2023 годы.

Путин поручил восстановить показатели рынка труда к уровню 2019 года

Путин поручил восстановить показатели рынка труда к уровню 2019 года

Путин напомнил, что власти вдвое снизили фискальную нагрузку на фонд оплаты труда для малых и средних компаний. Это решение носит долгосрочный характер.

"Но рассчитываем на встречные шаги со стороны бизнеса, что освободившиеся ресурсы будут направлены в том числе на повышение зарплат работников", — заключил президент РФ.

Ранее Путин пообещал поддержку бизнесу, который трудоустроит потерявших работу россиян.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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