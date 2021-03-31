Путин надеется, что получившие льготы бизнесмены поднимут зарплаты работникам
По словам главы государства, всё, что делает руководство страны, подчинено главной цели: чтобы люди жили лучше.
Путин надеется, что получившие льготы бизнесмены поднимут зарплаты работникам. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что бизнесмены, получившие льготы от государства, повысят зарплату работникам.
"Всё, что мы с вами делаем, — а это забота о здоровье наших граждан, создание рабочих мест, возможность переобучения, — подчинено главной цели: чтобы люди жили лучше, могли больше заработать, повышать своё благополучие", — подчеркнул глава государства на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством РФ на 2021–2023 годы.
Путин напомнил, что власти вдвое снизили фискальную нагрузку на фонд оплаты труда для малых и средних компаний. Это решение носит долгосрочный характер.
"Но рассчитываем на встречные шаги со стороны бизнеса, что освободившиеся ресурсы будут направлены в том числе на повышение зарплат работников", — заключил президент РФ.
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