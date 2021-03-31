Путин пообещал поддержку бизнесу, который трудоустроит потерявших работу россиян

Власти окажут поддержку бизнесу, который трудоустроит россиян, оставшихся без работы в 2020 году. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии подписания генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы. По словам российского лидера, государство готово возместить часть расходов на зарплаты таким сотрудникам.



"На каждого [трудоустроенного после сокращения в пандемию] в течение полугода перечислят работодателю три минимальных размера оплаты труда", — пообещал президент.

Путин добавил, что для создания новых рабочих мест надо использовать все инструменты, включая механизмы дистанционной занятости. Это позволит получать достойный доход всем гражданам независимо от возраста, места жительства и ограничений по здоровью.

Ранее Путин поручил к концу текущего года восстановить показатели рынка труда к уровню 2019-го. Решение этой задачи зависит от роста деловой активности и объёма инвестиций.

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