"Он же никого не убил": Лайф поговорил с сыном мытищинского стрелка

Лайф поговорил с сыном мытищинского стрелка. Видео © LIFE

Сын Владимира Барданова, устроившего накануне перестрелку с полицией в подмосковном посёлке Новые Вешки, считает, что тот никого не хотел убивать. Говоря об отце, мужчина не смог сдержать слёз.

"Зачем он это сделал, я не знаю. Представляете, сколько он там гранат кинул, всего. Он же никого не убил. Значит, не хотел никого убить. Он старый человек", — сказал Александр в беседе с Лайфом.

По словам собеседника Лайфа, отец никогда не помогал детям в материальном плане и считал, что они должны добиться всего самостоятельно. С Александром же у него были ещё более напряжённые отношения из-за того, что тот злоупотреблял алкоголем. Во время разговора с Лайфом мужчина также был пьян.

Авторы