"Он же никого не убил": Лайф поговорил с сыном мытищинского стрелка
По его словам, отец не помогал детям и считал, что они должны добиться всего сами.
Лайф поговорил с сыном мытищинского стрелка. Видео © LIFE
Сын Владимира Барданова, устроившего накануне перестрелку с полицией в подмосковном посёлке Новые Вешки, считает, что тот никого не хотел убивать. Говоря об отце, мужчина не смог сдержать слёз.
"Зачем он это сделал, я не знаю. Представляете, сколько он там гранат кинул, всего. Он же никого не убил. Значит, не хотел никого убить. Он старый человек", — сказал Александр в беседе с Лайфом.
По словам собеседника Лайфа, отец никогда не помогал детям в материальном плане и считал, что они должны добиться всего самостоятельно. С Александром же у него были ещё более напряжённые отношения из-за того, что тот злоупотреблял алкоголем. Во время разговора с Лайфом мужчина также был пьян.
Напомним, 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний мужчина открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему с обысками нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом, в результате чего позже скончался. О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.
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