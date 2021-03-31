Стало известно, сколько будет стоить прививка от ковида для домашних животных
Домашние питомцы, как и люди, должны будут пройти два этапа вакцинации.
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Вакцинация от коронавируса для домашних животных в России будет стоить около 500 рублей. Цена будет варьироваться в зависимости от количества доз препарата — две обойдутся хозяевам примерно в 588 рублей. Об этом рассказала советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.
"Вакцина сорбированная, инактивированная — это убитый вирус. Вакцинация проходит в два этапа с промежутком в 21 день. Это делается для усиления иммунного ответа. Иммунный ответ мы наблюдаем уже после первой прививки", — цитирует её ТАСС.
Как уже сообщал Лайф, в России приступили к разработке вакцины от CoViD-19 для животных в августе прошлого года. Толчком к созданию препарата стало уничтожение на фермах в Голландии и Дании миллионов куньих, которые были переносчиками заболевания. И 31 марта 2021 года было объявлено, что РФ зарегистрировала первую в мире антиковидную вакцину для животных.
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