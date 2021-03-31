Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Стало известно, сколько будет стоить прививка от ковида для домашних животных

Домашние питомцы, как и люди, должны будут пройти два этапа вакцинации.

31 марта 2021, 11:13
<p>Фото: © Pixabay</p>

Фото: © Pixabay

Вакцинация от коронавируса для домашних животных в России будет стоить около 500 рублей. Цена будет варьироваться в зависимости от количества доз препарата — две обойдутся хозяевам примерно в 588 рублей. Об этом рассказала советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Вакцина сорбированная, инактивированная — это убитый вирус. Вакцинация проходит в два этапа с промежутком в 21 день. Это делается для усиления иммунного ответа. Иммунный ответ мы наблюдаем уже после первой прививки", — цитирует её ТАСС.

Российские учёные предупредили о возможном массовом заражении домашних животных коронавирусом

Российские учёные предупредили о возможном массовом заражении домашних животных коронавирусом

Как уже сообщал Лайф, в России приступили к разработке вакцины от CoViD-19 для животных в августе прошлого года. Толчком к созданию препарата стало уничтожение на фермах в Голландии и Дании миллионов куньих, которые были переносчиками заболевания. И 31 марта 2021 года было объявлено, что РФ зарегистрировала первую в мире антиковидную вакцину для животных.

Польские норки оказались способны передавать коронавирус человеку

Польские норки оказались способны передавать коронавирус человеку

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Компенсация за бездушность": В Совфеде предложили штрафовать людей, выбрасывающих домашних животных на улицу

сегодня в 08:39

В Бразилии произвели пилотную партию российского "Спутника V"

сегодня в 05:15
Life

Путин назвал диким капитализмом погоню бизнесменов за прибылью без заботы о работниках: как выстрелить себе в ногу

сегодня в 12:12

На Моргенштерна пожаловались в Генпрокуратуру из-за возможной пропаганды наркотиков

сегодня в 12:06

Кудрин: Каждый пятый нуждающийся россиянин не получает господдержки

сегодня в 11:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1