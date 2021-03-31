"Хватит с меня локдауна!" В Парламент Словении пытался прорваться мужчина с бензопилой — видео

У здания Парламента Словении задержали мужчину, который пытался прорваться внутрь, вооружившись бензопилой. Инцидент случился во время заседания местных депутатов.

На кадрах задержания видно, что мужчина пришёл не один, а в сопровождении своей собаки. Бензопила в его руках была заведена. Перед тем как включить инструмент, словенец прокричал фразу: "Хватит с меня локдауна!" Местное издание STA пишет, что противника карантина скрутили сотрудники службы безопасности и затем передали полицейским. Позднее в управлении полиции Любляны сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Не исключено, что мужчина решился на отчаянные противозаконные действия после того, как власти Словении объявили об ужесточении карантина в период с 1 по 11 апреля на фоне роста числа заразившихся коронавирусом. На время локдауна закроются все образовательные учреждения и большинство предприятий сферы услуг. Также будут действовать запрет на массовые собрания, ряд ограничений на передвижение по стране и комендантский час.

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