"Хватит с меня локдауна!" В Парламент Словении пытался прорваться мужчина с бензопилой — видео
Ранее в стране продлили строгий режим карантина.
У здания Парламента Словении задержали мужчину, который пытался прорваться внутрь, вооружившись бензопилой. Инцидент случился во время заседания местных депутатов.
На кадрах задержания видно, что мужчина пришёл не один, а в сопровождении своей собаки. Бензопила в его руках была заведена. Перед тем как включить инструмент, словенец прокричал фразу: "Хватит с меня локдауна!" Местное издание STA пишет, что противника карантина скрутили сотрудники службы безопасности и затем передали полицейским. Позднее в управлении полиции Любляны сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.
"Нет культуры — нет будущего": "Окровавленная" актриса разделась на вручении кинопремии "Сезар" в знак протеста против мер по ковиду — видео
Не исключено, что мужчина решился на отчаянные противозаконные действия после того, как власти Словении объявили об ужесточении карантина в период с 1 по 11 апреля на фоне роста числа заразившихся коронавирусом. На время локдауна закроются все образовательные учреждения и большинство предприятий сферы услуг. Также будут действовать запрет на массовые собрания, ряд ограничений на передвижение по стране и комендантский час.
Ранее Лайф рассказывал, как вальщик леса устроил "кировскую резню бензопилой" в кафе. А в прошлом году во время митингов в США бензопила помогла жителю Техаса отбиться от протестующих.
Выбор редакции
"Сейчас сильнее выглядит": Зырянов вспомнил игру словенцев в стыковых матчах 2009 года
Жителей Австрии решили не пускать в магазины без теста на коронавирус
В Кремле оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона: Все "красные линии" давно известны
В Кремле считают, что действия Киева в Донбассе могут привести к гражданской войне
Песков заявил, что Россия продолжит предоставлять кредиты государствам
Комментариев: 0