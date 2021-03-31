Эксперты назвали способы, как сберечь и увеличить доход в кризис

Для того, чтобы сохранить деньги в кризис нужно пользоваться депозитными счетами. Об этом Ura.ru рассказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

“Если цель сберечь деньги, то в среднесрочной перспективе рост ключевой ставки должен привести к росту ставок по депозитам. На этом особо не заработать, но, по крайней мере, можно сберечь капитал от инфляции, держа его в банке”, — рассказал эксперт.

А тем, кто хочет заработать, Алиев посоветовал обратить внимание на акции и ценные бумаги — доходность по ним в 1,5-2 раза выше, чем у депозитов. Но важно вкладывать на долгосрочный период и обладать достаточным уровнем финансового образования.

В свою очередь аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский напомнил о скором увеличении процентных ставок по банковским вкладам. По его словам, для сбережения денег лучше отдавать предпочтение рублевым вкладам, а от валютных счетов лучше отказаться.

“По мере роста ключевой ставки до 5-6% можно ожидать и роста ставок по депозитам. Рублевые вклады остаются традиционным способом сбережения средств. Мы наблюдаем положительную динамику по ним по сравнению с прошлым годом. Что касается валютных вкладов, то они пользуются популярностью только в периоды нестабильности валютного курса. В остальное время они не обеспечивают привлекательной нормы доходности”, — рассказал аналитик.

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