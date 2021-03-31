Завершено расследование дела бывшего сенатора Арашукова и его семьи

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его семьи. Об этом сообщает в среду пресс-служба ведомства. Бывшему члену Совфеда, его отцу, а также восьмерым руководителям региональных организаций газовой отрасли предъявлены обвинения в хищении природного газа на сумму 3,8 миллиарда рублей и растрате 747 миллионов в той же валюте. К уголовной ответственности привлечено 20 фигурантов. Вину признали только трое.

Вместе с тем Арашуковым предъявлены обвинения в организации убийств представителя молодёжной организации Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году. Предполагается, что жертвы препятствовали деятельности указанного преступного сообщества.

"По уголовному делу допрошено более 400 свидетелей, проведено свыше 200 судебных экспертиз. Следователями СК России в рамках предварительного следствия собран комплекс доказательств причастности всех фигурантов к преступной деятельности", — информирует следствие.

Напомним, что экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Его отца Рауля Арашукова обвиняют в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

Ранее Лайф сообщал, что бывший сенатор Арашуков и экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов стали соседями по камере в СИЗО "Лефортово". Напомним, что Абызову вменяется создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере.

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