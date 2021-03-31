Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Завершено расследование дела бывшего сенатора Арашукова и его семьи

Всего к уголовной ответственности привлечено 20 фигурантов. Вину признали только трое.

31 марта 2021, 08:50

Экс-сенатор Рауф Арашуков.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его семьи. Об этом сообщает в среду пресс-служба ведомства. Бывшему члену Совфеда, его отцу, а также восьмерым руководителям региональных организаций газовой отрасли предъявлены обвинения в хищении природного газа на сумму 3,8 миллиарда рублей и растрате 747 миллионов в той же валюте. К уголовной ответственности привлечено 20 фигурантов. Вину признали только трое.

"Понты для приезжих". Волочкова рассказала, как её обманывал сенатор Арашуков

"Понты для приезжих". Волочкова рассказала, как её обманывал сенатор Арашуков

Вместе с тем Арашуковым предъявлены обвинения в организации убийств представителя молодёжной организации Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году. Предполагается, что жертвы препятствовали деятельности указанного преступного сообщества.

Абызов и Арашуков стали сокамерниками в "Лефортово"

Абызов и Арашуков стали сокамерниками в "Лефортово"

"По уголовному делу допрошено более 400 свидетелей, проведено свыше 200 судебных экспертиз. Следователями СК России в рамках предварительного следствия собран комплекс доказательств причастности всех фигурантов к преступной деятельности", — информирует следствие.

Напомним, что экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Его отца Рауля Арашукова обвиняют в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

Поставлял газ несуществующим людям. Детали дела отца сенатора Арашукова

Поставлял газ несуществующим людям. Детали дела отца сенатора Арашукова

Ранее Лайф сообщал, что бывший сенатор Арашуков и экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов стали соседями по камере в СИЗО "Лефортово". Напомним, что Абызову вменяется создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1