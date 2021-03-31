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"Компенсация за бездушность": В Совфеде предложили штрафовать людей, выбрасывающих домашних животных на улицу

Также там подчеркнули необходимость чипирования питомцев.

31 марта 2021, 08:39
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Необходимо ввести серьёзные штрафы для хозяев, которые выбрасывают своих домашних питомцев — кошек и собак — на улицу. Таким мнением поделился с РИА "Новости" сенатор Александр Башкин.

"Необходимо вводить обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование для идентификации оказавшейся на улице собаки и её владельца, а также серьёзные штрафы для таких горе-хозяев", — сказал Башкин.

Сенатор добавил, что не стоит рассматривать штрафы как наказание.

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"Это просто компенсация за бездушность и тот ущерб, который наносится обществу, людям, сталкивающимся с угрозой, исходящей от бездомных собак", — пояснил Башкин.

Также он отметил необходимость обязательной регистрации и чипирования домашних питомцев. Это поможет сделать потенциальных хозяев более ответственными по отношению к своим подопечным.

"Многие заводят животное, не взвесив все за и против, под влиянием сиюминутного импульса или просьбы ребёнка. Но, если они будут знать, что от животного так легко нельзя будет избавиться, это заставит их семь раз отмерить, прежде чем заводить животное", — заявил Башкин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о животных, согласно которому будет запрещено удалять когти у кошек и собак.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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