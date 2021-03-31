Совет Федерации одобрил закон о праве Путина вновь баллотироваться на пост президента

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет действующему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента. Трансляция 502-го заседания верхней палаты Федерального Собрания РФ опубликована на официальном YouTube-канале.

В законе уточнены положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков.

"Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учёта числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением", — отмечается в пункте 3.1 статьи 81 Конституции РФ.

Таким образом, законодатели приводят свод нормативных актов о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции РФ.

А ранее в ходе пресс-конференции в конце 2020 года президент России Владимир Путин рассказал, что ещё не принял решение, будет ли баллотироваться на выборах в 2024 году.

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