За сутки в России выявили 8,2 тысячи новых случаев ковида

За последние сутки в России выявлено 8275 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

"За последние сутки в России выявлено 8275 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 408 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 176 человек", — говорится в сообщении.

Больше всего новых заболевших в Москве (1286), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (584).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 545 095 случаев коронавируса. Зафиксировано 98 850 летальных исходов, выздоровели 4 166 172 человека.

Ранее замглавы Минздрава Татьяна Семёнова заявила о том, что показатели заболеваемости коронавирусом в России позволяют говорить о третьей волне распространения ковида. Однако глава ведомства Михаил Мурашко с ней не согласился.

Авторы