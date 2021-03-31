За сутки в России выявили 8,2 тысячи новых случаев ковида
Умерло 408 человек.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
За последние сутки в России выявлено 8275 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
"За последние сутки в России выявлено 8275 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 408 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 176 человек", — говорится в сообщении.
Больше всего новых заболевших в Москве (1286), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (584).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 545 095 случаев коронавируса. Зафиксировано 98 850 летальных исходов, выздоровели 4 166 172 человека.
Ранее замглавы Минздрава Татьяна Семёнова заявила о том, что показатели заболеваемости коронавирусом в России позволяют говорить о третьей волне распространения ковида. Однако глава ведомства Михаил Мурашко с ней не согласился.
Выбор редакции
В парламенте Швеции подняли вопрос о закупке российской вакцины от коронавируса
Завершено расследование дела бывшего сенатора Арашукова и его семьи
Латвия заблокировала доступ к сайту RT на русском
Эксперты назвали способы, как сберечь и увеличить доход в кризис
Украина запретила ввоз туалетной бумаги из России
Комментариев: 0