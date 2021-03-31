Психофизиолог объяснил, как смартфон убивает память человека

Использование смартфона для запоминания повседневных вещей может ослабить работу мозга и ухудшить память. Таким мнением поделился доктор биологических наук, психофизиолог и профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Каплан.

"Как мышцы атрофируются без движения, так и ответственные за память механизмы мозга слабеют при отсутствии полноценной занятости", — сказал он в интервью радио Sputnik.

Специалист посоветовал напрягать мозг построением маршрута, запоминанием расписания поездов и автобусов, событий и фотографий. Однако важно не переусердствовать и не набивать мозг ненужной информацией.

"Если доля этой самой "ненужной" информации велика, то мозг будет вынужден значительную часть своих ресурсов тратить впустую", — подчеркнул учёный.

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