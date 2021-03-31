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Всё в золоте и бархате: Лайф узнал, что нашли дома у мытищинского стрелка после его гибели

Мужчина был очень обеспеченным человеком.

31 марта 2021, 07:30
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<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В ходе осмотра дома жителя элитного посёлка Новые Вешки Владимира Барданова, который 30 марта открыл стрельбу по прохожим и полицейским, нашли целый арсенал оружия. Помимо зарегистрированного обнаружены десятки ящиков с патронами и гранатами Ф-1.

По данным Лайфа, Барданов не сообщал участковому о перевозке оружия и наличии экзотических животных. У него жили два медведя без документов. В питомник хищников пока не перевозили.

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Дочь и зять мужчины считали, что он был немного не в себе — закупал продукты и говорил, что, если что-нибудь случится, сможет жить автономно, не выходя из дома. Однако на учёте в ПНД Барданов не состоял. Также отмечается, что стрелок был очень обеспеченным человеком. В его доме было много золота и бархата, стояли рыцарские доспехи, а на стенах висели картины в полный рост.

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Как сообщал Лайф, в 11 утра 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний пенсионер открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. Лайф публиковал видео с моментом обстрела дома. После этого здание охватил пожар (но устроить его мог и сам стрелок), в результате чего мужчина скончался.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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