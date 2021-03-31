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Соседи мытищинского стрелка считают, что до крайности его довела пандемия

Мужчина боялся, что оставшееся от закрытого бизнеса оружие может стать вещдоком в уголовном деле.

31 марта 2021, 06:40

Видео © LIFE

У мытищинского стрелка, который накануне забаррикадировался в доме и отстреливался от полицейских, до пандемии было своё частное охранное предприятие, однако с приходом коронавируса дела стали плохи и бизнес пришлось свернуть. Об этом Лайфу рассказали жители посёлка Новые Вешки.

Соседи считают, что именно пандемия и закрытие ЧОПа стали последней точкой кипения предпринимателя. Мужчина понимал, что, если полиция найдёт оставшееся от бизнеса оружие, которое по какой-то причине оказалось у него дома, он надолго отправится за решётку.

Лайф узнал о состоянии спецназовца, раненного мытищинским стрелком

Лайф узнал о состоянии спецназовца, раненного мытищинским стрелком

"Он прекрасно понимал, что если у него сейчас найдут оружие, которое там у него числилось, то его автоматически к террористам приравняют", — рассказал собеседник Лайфа.

Как сообщал Лайф, мужчина в 11 утра начал стрелять по прохожим и полиции из окон коттеджа в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах. 61-летний житель Москвы также пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. Он держал оборону несколько часов, и силовики решились применить гранатомёт. Лайф публиковал видео с моментом обстрела дома. После этого здание охватил пожар, в результате которого стрелок скончался.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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