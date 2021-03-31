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Минэнерго заявило о планах выровнять цены на бензин

Ряд мер, направленных на это, будут рассмотрены в правительстве.

31 марта 2021, 06:29
<p>Фото © ТАСС / Елена Афонина </p>

Фото © ТАСС / Елена Афонина

Министерство энергетики РФ заявило о подготовке ряда дополнительных мер, для того чтобы сгладить влияние мировых цен и других факторов на внутренние цены топлива. Их цель — обеспечить справедливую доходность оптового и розничного сегментов.

"Для этого прорабатывается вопрос корректировки параметров "демпфирующего механизма" обратного акциза на нефть, что поможет сгладить влияние колебаний мировых цен на нефть и нефтепродукты на динамику изменения конечных цен на бензин и дизельное топливо в России", — сообщили ТАСС в министерстве.

В Минэнерго рассказали, почему цены на бензин не падают вместе со стоимостью нефти

В Минэнерго рассказали, почему цены на бензин не падают вместе со стоимостью нефти

Также в правительстве прорабатывают проект постановления о субсидировании затрат на перевозку нефтепродуктов железнодорожным транспортом в сторону Дальневосточного федерального округа. В Минэнерго надеются, что это позволит снизить цены на топливо в оптовом сегменте и не допустить необоснованного роста конечных цен в субъектах РФ. Кроме того, правительство может пойти на дополнительные меры в виде увеличения объёмов продаж топлива на бирже.

Ранее в Минэнерго рассказали, что в России накоплены достаточные запасы топлива перед началом ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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