Минэнерго заявило о планах выровнять цены на бензин

Министерство энергетики РФ заявило о подготовке ряда дополнительных мер, для того чтобы сгладить влияние мировых цен и других факторов на внутренние цены топлива. Их цель — обеспечить справедливую доходность оптового и розничного сегментов.

"Для этого прорабатывается вопрос корректировки параметров "демпфирующего механизма" обратного акциза на нефть, что поможет сгладить влияние колебаний мировых цен на нефть и нефтепродукты на динамику изменения конечных цен на бензин и дизельное топливо в России", — сообщили ТАСС в министерстве.

Также в правительстве прорабатывают проект постановления о субсидировании затрат на перевозку нефтепродуктов железнодорожным транспортом в сторону Дальневосточного федерального округа. В Минэнерго надеются, что это позволит снизить цены на топливо в оптовом сегменте и не допустить необоснованного роста конечных цен в субъектах РФ. Кроме того, правительство может пойти на дополнительные меры в виде увеличения объёмов продаж топлива на бирже.

Ранее в Минэнерго рассказали, что в России накоплены достаточные запасы топлива перед началом ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

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