Депутат Хинштейн показал внушительный арсенал мытищинского стрелка
По словам парламентария, с таким количеством оружия и боеприпасов оборону можно держать не один час.
Фото © Телеграм-канал / Александр Хинштейн
Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн опубликовал фото арсенала мытищинского стрелка, который вчера устроил бойню в посёлке Новые Вешки. По словам депутата, оружие и боеприпасы нашли в московской квартире пенсионера.
"Арсенал "скромного пенсионера" из Вешек. С таким количеством оружия и боеприпасов оборону в укреплённом доме-крепости можно держать не один час", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.
Как сообщал Лайф, в 11 утра 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний пенсионер открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. Лайф публиковал видео с моментом обстрела дома. После этого здание охватил пожар (но устроить его мог и сам стрелок), в результате чего мужчина скончался.
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