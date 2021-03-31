Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Италии два человека задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России

Один из них заключён под стражу.

31 марта 2021, 07:49
<p>Фото © ТАСС / Zuma / Paolo Manzo</p>

Фото © ТАСС / Zuma / Paolo Manzo

В Италии по подозрению в шпионаже в пользу России задержаны два человека. Об этом сообщают итальянские карабинеры. Отмечается, что один из задержанных — российский офицер, работающий при Посольстве РФ в Риме.

"Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму", — говорится в сообщении спецподразделения карабинеров ROS.

Россия призвала Болгарию прекратить участие в "охоте на ведьм"

Россия призвала Болгарию прекратить участие в "охоте на ведьм"

Гражданин Италии по итогу операции был арестован, в то время как вопрос о заключении под стражу российского офицера всё ещё находится на рассмотрении в связи с его дипломатическим статусом.

Ранее Лайф сообщал, что получивший 12 лет колонии за шпионаж украинский экс-футболист Василий Василенко пытался передать Киеву комплектующие С-300.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1