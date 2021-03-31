В Италии два человека задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России
Один из них заключён под стражу.
Фото © ТАСС / Zuma / Paolo Manzo
В Италии по подозрению в шпионаже в пользу России задержаны два человека. Об этом сообщают итальянские карабинеры. Отмечается, что один из задержанных — российский офицер, работающий при Посольстве РФ в Риме.
"Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму", — говорится в сообщении спецподразделения карабинеров ROS.
Гражданин Италии по итогу операции был арестован, в то время как вопрос о заключении под стражу российского офицера всё ещё находится на рассмотрении в связи с его дипломатическим статусом.
Ранее Лайф сообщал, что получивший 12 лет колонии за шпионаж украинский экс-футболист Василий Василенко пытался передать Киеву комплектующие С-300.
Выбор редакции
Итальянский инженер прилетел в Москву, чтобы привиться от ковида
В Крыму пенсионерку приговорили к 12 годам колонии за госизмену
В парламенте Швеции подняли вопрос о закупке российской вакцины от коронавируса
Психофизиолог объяснил, как смартфон убивает память человека
Влюблённые позировали на новом диване, не подозревая, что теперь они герои лучшей оптической иллюзии
Комментариев: 0