Опубликованы фото из сгоревшего дома мытищинского стрелка

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн опубликовал фото из сгоревшего дома Владимира Барданова, который вчера устроил стрельбу по прохожим и силовикам в посёлке Новые Вешки.







На снимках видны обгоревшие образцы различного стрелкового оружия. В их числе автоматы, винтовки и нечто на вид напоминающее пулемёт. Рядом находится множество запасных рожков и магазинов.

"Операция была проведена СОБРом Росгвардии блестяще. То, что при таком объёме арсенала никто из соседей и родственников стрелка не пострадал, а потери самого СОБРа ограничились лёгким ранением (рикошетом), можно смело назвать успехом", — прокомментировал кадры Хинштейн в своём телеграм-канале.

Как сообщал Лайф, в 11 утра 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний пенсионер открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. Лайф публиковал видео с моментом обстрела дома. После этого здание охватил пожар (но устроить его мог и сам стрелок), в результате чего мужчина скончался.

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