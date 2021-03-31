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Категорий: 18

Опубликованы фото из сгоревшего дома мытищинского стрелка

На снимках видны обгоревшие образцы различного стрелкового оружия.

31 марта 2021, 08:17
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<p>Фото © Телеграм-канал / <a href="https://t.me/Hinshtein/213" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Хинштейн</a></p>

Фото © Телеграм-канал / Александр Хинштейн

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн опубликовал фото из сгоревшего дома Владимира Барданова, который вчера устроил стрельбу по прохожим и силовикам в посёлке Новые Вешки.

  • Фото © Телеграм-канал / Александр Хинштейн
    Фото © Телеграм-канал / Александр Хинштейн
  • Фото © Телеграм-канал / Александр Хинштейн
    Фото © Телеграм-канал / Александр Хинштейн
  • Фото © Телеграм-канал / Александр Хинштейн
    Фото © Телеграм-канал / Александр Хинштейн

Фото © Телеграм-канал / Александр Хинштейн

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На снимках видны обгоревшие образцы различного стрелкового оружия. В их числе автоматы, винтовки и нечто на вид напоминающее пулемёт. Рядом находится множество запасных рожков и магазинов.

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"Операция была проведена СОБРом Росгвардии блестяще. То, что при таком объёме арсенала никто из соседей и родственников стрелка не пострадал, а потери самого СОБРа ограничились лёгким ранением (рикошетом), можно смело назвать успехом", — прокомментировал кадры Хинштейн в своём телеграм-канале.

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Как сообщал Лайф, в 11 утра 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний пенсионер открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. Лайф публиковал видео с моментом обстрела дома. После этого здание охватил пожар (но устроить его мог и сам стрелок), в результате чего мужчина скончался.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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