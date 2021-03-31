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Посла России вызвали в МИД Италии после задержания подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

Соответствующее указание дал глава министерства Луиджи Ди Майо.

31 марта 2021, 08:28
<p>Сергей Разов. Фото © ТАСС / EPA / TIZIANO MANZONI</p>

Сергей Разов. Фото © ТАСС / EPA / TIZIANO MANZONI

Посла России Сергея Разова вызвали в МИД Италии после задержания двух лиц, которые подозреваются в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщает пресс-служба дипведомства республики.

"Генеральный секретарь министерства Элизабетта Беллони вызвала по указанию министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посла Российской Федерации Сергея Разова", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее карабинеры заявили, что задержали российского офицера, работающего при Посольстве РФ в Риме, а также его итальянского коллегу. По их словам, операция состоялась после тайной встречи.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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