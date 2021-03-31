Неудачный обыск, стрельба, поджог: Лайф восстановил хронику событий в подмосковных Вешках

Первое сообщение о стрельбе в подмосковном посёлке Новые Вешки поступило на пульт дежурной части в 10 утра. Как сообщил Лайфу источник, в этот момент правоохранители в соответствии с постановлением суда попытались провести обыск в квартире Владимира Барданова, однако тот забаррикадировался в доме и оказал активное сопротивление, обстреляв их из огнестрельного оружия.

Помимо пуль в полицейских прилетели две гранаты, одна из которых взорвалась. Спецназ, приехавший на место в качестве подкрепления, также не смог подобраться к дому. В течение нескольких часов мужчина отстреливался от правоохранителей, ранив впоследствии одного из них в ногу.

Около 19:00 полицейские заметили дым, выходящий из окон дома. Как выяснилось, Барданов сам устроил поджог, после чего переместился на третий этаж и продолжил держать оборону. Тогда в ход снова пошли гранаты. В 20:30 огонь добрался до комнаты, где находился стрелок, и сопротивление прекратилось. Тело мужчины пожарные обнаружили в 22:40.

На Барданова было зарегистрировано довольно много оружия — четыре карабина (ДП-О1, МА-136, ANSCHUTZ и BLASER R93) различного калибра, ружьё ММЦ-109-12-07 и газовый пистолет Grand Power Т-10. В Следственном комитете сообщили, что продолжается расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также незаконного хранения оружия и взрывных устройств.

О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.

Авторы