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Неудачный обыск, стрельба, поджог: Лайф восстановил хронику событий в подмосковных Вешках

В собственности стрелка было несколько карабинов, ружьё и пистолет.

31 марта 2021, 08:45
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Первое сообщение о стрельбе в подмосковном посёлке Новые Вешки поступило на пульт дежурной части в 10 утра. Как сообщил Лайфу источник, в этот момент правоохранители в соответствии с постановлением суда попытались провести обыск в квартире Владимира Барданова, однако тот забаррикадировался в доме и оказал активное сопротивление, обстреляв их из огнестрельного оружия.

Помимо пуль в полицейских прилетели две гранаты, одна из которых взорвалась. Спецназ, приехавший на место в качестве подкрепления, также не смог подобраться к дому. В течение нескольких часов мужчина отстреливался от правоохранителей, ранив впоследствии одного из них в ногу.

Депутат Хинштейн показал внушительный арсенал мытищинского стрелка

Депутат Хинштейн показал внушительный арсенал мытищинского стрелка

Около 19:00 полицейские заметили дым, выходящий из окон дома. Как выяснилось, Барданов сам устроил поджог, после чего переместился на третий этаж и продолжил держать оборону. Тогда в ход снова пошли гранаты. В 20:30 огонь добрался до комнаты, где находился стрелок, и сопротивление прекратилось. Тело мужчины пожарные обнаружили в 22:40.

Всё в золоте и бархате: Лайф узнал, что нашли дома у мытищинского стрелка после его гибели

Всё в золоте и бархате: Лайф узнал, что нашли дома у мытищинского стрелка после его гибели

На Барданова было зарегистрировано довольно много оружия — четыре карабина (ДП-О1, МА-136, ANSCHUTZ и BLASER R93) различного калибра, ружьё ММЦ-109-12-07 и газовый пистолет Grand Power Т-10. В Следственном комитете сообщили, что продолжается расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также незаконного хранения оружия и взрывных устройств.

О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.

Опубликованы фото из сгоревшего дома мытищинского стрелка

Опубликованы фото из сгоревшего дома мытищинского стрелка

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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