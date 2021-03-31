Украина запретила ввоз туалетной бумаги из России
Также в чёрный список вошли пшеница, подсолнечное масло и моющие средства.
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Правительство Украины запретило ввоз из России пшеницы, ржи и подсолнечного масла, моющих средств, бумаги и изделий из неё, а также ряда других непродовольственных товаров. Постановление кабмина опубликовано 31 марта и вступает в силу через десять дней.
"Дополнить перечень такими позициями: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава", — говорится в постановлении кабмина.
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Кроме того, под запрет подпадают моющие средства, газетная бумага, картон, туалетная бумага, салфетки, скатерти и полотенца для рук, ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты и ряд других товаров.
А в воскресенье, 28 марта, в 03:00 по местному времени (04:00 мск) Украина перевела часы на летнее время, тем самым оказавшись в московском часовом поясе. Правящая партия "Слуга народа", основанная нынешним лидером страны Владимиром Зеленским, предлагала отказаться от такого перевода стрелок, но инициатива не была принята.
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