Латвия заблокировала доступ к сайту RT на русском
Нацсовет страны также призвал другие страны Евросоюза присоединиться к запрету вещания RT.
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Провайдеры Латвии начали блокировать доступ к сайту RT на русском. Об этом сообщается в телеграм-канале СМИ.
Отмечается, что латвийский нацсовет также призвал другие страны Евросоюза присоединиться к запрету вещания RT.
Редакция сайта напоминает, что в прошлом году Латвия и Литва запретили вещание RT из-за европейских санкций против Дмитрия Киселёва, который не имеет отношения к каналу, а в Эстонии ранее фактически запретили работу редакции Sputnik, пригрозив возбуждением уголовных дел в отношении журналистов.
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