Латвия заблокировала доступ к сайту RT на русском

Провайдеры Латвии начали блокировать доступ к сайту RT на русском. Об этом сообщается в телеграм-канале СМИ.

Отмечается, что латвийский нацсовет также призвал другие страны Евросоюза присоединиться к запрету вещания RT.

Редакция сайта напоминает, что в прошлом году Латвия и Литва запретили вещание RT из-за европейских санкций против Дмитрия Киселёва, который не имеет отношения к каналу, а в Эстонии ранее фактически запретили работу редакции Sputnik, пригрозив возбуждением уголовных дел в отношении журналистов.