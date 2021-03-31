Песков — о возможности третьей волны коронавируса: Угроза сохраняется
При этом он подчеркнул, что нынешняя ситуация внушает "осторожный оптимизм".
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможности третьей волны коронавируса в нашей стране. По его словам, ситуация остаётся позитивной, однако угроза всё же сохраняется.
"Вы знаете, что правительственный штаб не ослабляет своё внимание к теме коронавируса и сохраняется целый набор ограничений, несмотря на имеющуюся позитивную динамику. Все говорят, что это повод для осторожного оптимизма. Никто не говорит и не может говорить, что мы победили коронавирус. Угроза сохраняется", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее замглавы Минздрава Татьяна Семёнова заявила о том, что показатели заболеваемости в России позволяют говорить о третьей волне распространения ковида. Однако глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что пока рано делать такие выводы.
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