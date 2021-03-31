Песков — о возможности третьей волны коронавируса: Угроза сохраняется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможности третьей волны коронавируса в нашей стране. По его словам, ситуация остаётся позитивной, однако угроза всё же сохраняется.

"Вы знаете, что правительственный штаб не ослабляет своё внимание к теме коронавируса и сохраняется целый набор ограничений, несмотря на имеющуюся позитивную динамику. Все говорят, что это повод для осторожного оптимизма. Никто не говорит и не может говорить, что мы победили коронавирус. Угроза сохраняется", — отметил представитель Кремля.