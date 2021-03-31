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Песков — о возможности третьей волны коронавируса: Угроза сохраняется

При этом он подчеркнул, что нынешняя ситуация внушает "осторожный оптимизм".

31 марта 2021, 10:26
<p>Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов </p>

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможности третьей волны коронавируса в нашей стране. По его словам, ситуация остаётся позитивной, однако угроза всё же сохраняется.

"Вы знаете, что правительственный штаб не ослабляет своё внимание к теме коронавируса и сохраняется целый набор ограничений, несмотря на имеющуюся позитивную динамику. Все говорят, что это повод для осторожного оптимизма. Никто не говорит и не может говорить, что мы победили коронавирус. Угроза сохраняется", — отметил представитель Кремля.

Вирусолог оценил шансы развития третьей волны коронавируса в России

Вирусолог оценил шансы развития третьей волны коронавируса в России

Напомним, ранее замглавы Минздрава Татьяна Семёнова заявила о том, что показатели заболеваемости в России позволяют говорить о третьей волне распространения ковида. Однако глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что пока рано делать такие выводы.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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