Статуи львов и картины на стенах: СКР показал видео изнутри особняка мытищинского стрелка

Следственный комитет России опубликовал кадры осмотра коттеджа Владимира Барданова, который вчера устроил стрельбу по прохожим и силовикам в посёлке Новые Вешки. Уже на входе в него заметно, что хозяин любил вычурную роскошь. У дверей оперативников встретили две позолоченные скульптуры львов и аккуратно высаженные вдоль террасы ёлочки.

На оперативной съёмке видно богатое убранство в комнатах. Стены украшены обоями с замысловатым узором и картинами под старину. Также в одной из комнат стоит внушительных размеров буфет со столами и стульями явно несовременного дизайна. В другой же комнате располагается просторная трёхспальная кровать.