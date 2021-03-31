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Статуи львов и картины на стенах: СКР показал видео изнутри особняка мытищинского стрелка

В доме найдено довольно много предметов роскоши.

31 марта 2021, 10:29

Стоп-кадр из видео © СУ СК России

СКР показал кадры убранства внутри особняка мытищинского стрелка. Видео © СУ СК России

Следственный комитет России опубликовал кадры осмотра коттеджа Владимира Барданова, который вчера устроил стрельбу по прохожим и силовикам в посёлке Новые Вешки. Уже на входе в него заметно, что хозяин любил вычурную роскошь. У дверей оперативников встретили две позолоченные скульптуры львов и аккуратно высаженные вдоль террасы ёлочки.

Неудачный обыск, стрельба, поджог: Лайф восстановил хронику событий в подмосковных Вешках

Неудачный обыск, стрельба, поджог: Лайф восстановил хронику событий в подмосковных Вешках

На оперативной съёмке видно богатое убранство в комнатах. Стены украшены обоями с замысловатым узором и картинами под старину. Также в одной из комнат стоит внушительных размеров буфет со столами и стульями явно несовременного дизайна. В другой же комнате располагается просторная трёхспальная кровать.

Всё в золоте и бархате: Лайф узнал, что нашли дома у мытищинского стрелка после его гибели

Всё в золоте и бархате: Лайф узнал, что нашли дома у мытищинского стрелка после его гибели

Как сообщал Лайф, в 11 утра 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний пенсионер открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом, в результате чего позже скончался. Лайф публиковал фотографии арсенала, найденного на месте происшествия, а также оружия, которое стрелок хранил в московской квартире.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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