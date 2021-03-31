Статуи львов и картины на стенах: СКР показал видео изнутри особняка мытищинского стрелка
В доме найдено довольно много предметов роскоши.
Стоп-кадр из видео © СУ СК России
СКР показал кадры убранства внутри особняка мытищинского стрелка. Видео © СУ СК России
Следственный комитет России опубликовал кадры осмотра коттеджа Владимира Барданова, который вчера устроил стрельбу по прохожим и силовикам в посёлке Новые Вешки. Уже на входе в него заметно, что хозяин любил вычурную роскошь. У дверей оперативников встретили две позолоченные скульптуры львов и аккуратно высаженные вдоль террасы ёлочки.
На оперативной съёмке видно богатое убранство в комнатах. Стены украшены обоями с замысловатым узором и картинами под старину. Также в одной из комнат стоит внушительных размеров буфет со столами и стульями явно несовременного дизайна. В другой же комнате располагается просторная трёхспальная кровать.
Как сообщал Лайф, в 11 утра 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний пенсионер открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом, в результате чего позже скончался. Лайф публиковал фотографии арсенала, найденного на месте происшествия, а также оружия, которое стрелок хранил в московской квартире.
Выбор редакции
Держал дома крокодила и клал руку в пасть медведю: подруга семьи мытищинского стрелка рассказала о нём Лайфу
"Просто маньяк": Военный обозреватель оценил арсенал мытищинского стрелка
Фармацевтического короля Шпигеля экстренно доставили в больницу "Матросской Тишины"
В Кремле оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона: Все "красные линии" давно известны
В Кремле считают, что действия Киева в Донбассе могут привести к гражданской войне
Комментариев: 0