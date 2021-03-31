В Кремле прокомментировали задержание российского офицера в Италии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о задержании в Италии российского офицера и высылке в связи с этим двух дипломатов.

"Не располагаем в настоящий момент информацией о причинах и обстоятельствах задержания, но мы в любом случае надеемся, что весьма позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений получит своё продолжение и будет сохранён", — отметил Песков.