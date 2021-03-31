В Кремле прокомментировали задержание российского офицера в Италии
Дмитрий Песков выразил надежду, что конструктивный характер российско-итальянских отношений будет сохранён.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о задержании в Италии российского офицера и высылке в связи с этим двух дипломатов.
"Не располагаем в настоящий момент информацией о причинах и обстоятельствах задержания, но мы в любом случае надеемся, что весьма позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений получит своё продолжение и будет сохранён", — отметил Песков.
Напомним, ранее карабинеры заявили, что задержали российского офицера, работающего при Посольстве РФ в Риме, а также его итальянского коллегу по подозрению в шпионаже. После этого посла России Сергея Разова вызвали в МИД Италии, чтобы выразить ему протест, также Рим сообщил, что высылает двух сотрудников российского посольства.
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