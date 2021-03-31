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Пенсии почти четырёх миллионов россиян проиндексируют на 3,4% 1 апреля

В зависимости от вида пенсии прибавка в результате индексации составит в среднем от 270 до 514 рублей в месяц.

31 марта 2021, 10:20
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе </p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Как ранее сообщал Лайф, с 1 апреля на 3,4% будут проиндексированы пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.

"В зависимости от вида пенсии, прибавка в результате индексации составит в среднем от 270 до 514 рублей в месяц. Средний размер социальной пенсии после индексации составит 10 200 рублей. Социальная пенсия детям-инвалидам вырастет в среднем до 15 000 рублей, социальная пенсия инвалидам с детства первой группы — до 15–16 000 рублей", — объяснили в пресс-службе ПФР.

Данные суммы образовались, исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за 2020 год — 9308 рублей. Повышения затронут 3,9 миллиона пенсионеров. Из них 3,2 миллиона человек получают социальную пенсию: 2,1 миллиона — по инвалидности и один миллион — по потере кормильца.

С 1 апреля повысят пенсии и доплаты: кто станет получать больше

С 1 апреля повысят пенсии и доплаты: кто станет получать больше

Также будут индексироваться пенсии участников ВОВ со знаком "Жителю блокадного Ленинграда", граждан, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф, и членов их семей, а также других категорий россиян.

Ранее стало известно, что средний размер пенсии в России на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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