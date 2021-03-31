Италия высылает двух российских дипломатов по подозрению в причастности к шпионажу

Италия "немедленно высылает" двух сотрудников российского посольства, подозреваемых в противозаконных действиях. Об этом сообщил глава МИД республики Луиджи Ди Майо в своём Facebook.

"Вызванному в МИД послу России в Италии был выражен протест итальянского правительства. Он также был проинформирован о немедленной высылке двух дипломатов, замешанных в серьёзном деле. Благодарю наши спецслужбы и все государственные органы, работающие на благо безопасности нашей страны", — написал итальянский министр.

Напомним, ранее карабинеры задержали российского офицера, работающего при Посольстве РФ в Риме, а также его итальянского коллегу по подозрению в шпионаже. Операция состоялась после тайной встречи, где обсуждались детали некоего "заговора", как пишут итальянские СМИ.

Вскоре после скандала посла России Сергея Разова вызвали в итальянский МИД. Другие подробности дипломатического скандала выясняются.

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