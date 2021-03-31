Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Логотип "Яндекса" стал жирнее

Компания решилась на смену айдентики впервые почти за 13 лет.

31 марта 2021, 09:54

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

"Яндекс" впервые с 2008 года обновил логотип компании. Новая айдентика представлена буквой Я в красном круге — её, например, можно будет увидеть на сумках курьеров, а также новым шрифтом — он стал заметно жирнее.

Фото © Yandex.ru

Фото © Yandex.ru

По словам дизайн-директора поисковой системы "Яндекс" Геннадия Лохтина, нововведения призваны сделать логотип более универсальным. Когда создавался предыдущий вариант, "никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили", пояснил он.

"Новая айдентика отражает суть современного "Яндекса" и хорошо выглядит на самых разных поверхностях — от экрана смартфона до пакета с продуктами из "Лавки", — приводит слова Лохтина пресс-служба компании.

Кроме того, изменилось оформление поисковой строки "Яндекса" — она больше не повторяет форму стрелки.

Ранее МОК презентовал эмблемы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Победителей впервые выбирали с помощью онлайн-голосования.

А до этого Лайф писал, как футбольный клуб "Интер" из Милана представил общественности свой новый логотип. Но вот незадача: его уже видели у одного российского завода.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1