Логотип "Яндекса" стал жирнее

"Яндекс" впервые с 2008 года обновил логотип компании. Новая айдентика представлена буквой Я в красном круге — её, например, можно будет увидеть на сумках курьеров, а также новым шрифтом — он стал заметно жирнее.

По словам дизайн-директора поисковой системы "Яндекс" Геннадия Лохтина, нововведения призваны сделать логотип более универсальным. Когда создавался предыдущий вариант, "никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили", пояснил он.

"Новая айдентика отражает суть современного "Яндекса" и хорошо выглядит на самых разных поверхностях — от экрана смартфона до пакета с продуктами из "Лавки", — приводит слова Лохтина пресс-служба компании.

Кроме того, изменилось оформление поисковой строки "Яндекса" — она больше не повторяет форму стрелки.

Ранее МОК презентовал эмблемы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Победителей впервые выбирали с помощью онлайн-голосования.

А до этого Лайф писал, как футбольный клуб "Интер" из Милана представил общественности свой новый логотип. Но вот незадача: его уже видели у одного российского завода.

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