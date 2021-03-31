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Фармацевтического короля Шпигеля экстренно доставили в больницу "Матросской Тишины"

По данным ОНК, бизнесмен чувствует себя очень плохо и даже не смог выйти к общественникам.

31 марта 2021, 09:36
<p>Фото © Снимок из видео / Пресс-служба Басманного суда</p>

Фото © Снимок из видео / Пресс-служба Басманного суда

Фармацевтического короля Бориса Шпигеля, арестованного по делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, экстренно доставили в больницу "Матросской Тишины" из-за проблем со здоровьем. Об этом Лайфу рассказала член ОНК Ольга Дружинина.

Фармацевтический король Шпигель пожаловался на ухудшение здоровья в изоляторе

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"Он начал выходить к членам ОНК и почувствовал себя плохо, буквально пройдя несколько шагов, попросил медицинской помощи, его осмотрели врачи и приняли решение госпитализировать в больницу "Матросской Тишины". Чувствует он себя плохо. Мы его лично не смогли увидеть", — отметила она.

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Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Шпигель ещё на первом заседании суда пожаловался на здоровье, и его госпитализировали. Решение об аресте миллиардеру вынесли только со второго раза.

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Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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