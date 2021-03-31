Фармацевтического короля Шпигеля экстренно доставили в больницу "Матросской Тишины"

Фармацевтического короля Бориса Шпигеля, арестованного по делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, экстренно доставили в больницу "Матросской Тишины" из-за проблем со здоровьем. Об этом Лайфу рассказала член ОНК Ольга Дружинина.

"Он начал выходить к членам ОНК и почувствовал себя плохо, буквально пройдя несколько шагов, попросил медицинской помощи, его осмотрели врачи и приняли решение госпитализировать в больницу "Матросской Тишины". Чувствует он себя плохо. Мы его лично не смогли увидеть", — отметила она.