Почти 30 американских компаний призвали Байдена конструктивно вести диалог с Путиным
Они напомнили, что глава Белого дома обещал вернуть дипломатию в качестве политического инструмента США.
Фото © ТАСС / AP
27 американских компаний в официальном письме обратились к президенту США Джо Байдену с призывом провести конструктивные переговоры между Штатами и Россией. Об этом сообщило издание The Hill.
Подписанты назвали риторику Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина безрассудной, напомнив о крупном ядерном арсенале двух стран, который составляет более 90% от мирового. Они также отметили, что американский лидер при вступлении в должность заверил сограждан в возвращении дипломатии в Белый дом.
"Как национальные организации, выступающие за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир, мы глубоко встревожены недавним негативным обменом мнениями между лидерами двух стран, у которых в арсеналах находится более 90% ядерных боеголовок мира", — отметили в письме.
Напомним, ранее Байден в интервью оскорбил Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Российский лидер в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с президентом РФ.
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