Почти 30 американских компаний призвали Байдена конструктивно вести диалог с Путиным

27 американских компаний в официальном письме обратились к президенту США Джо Байдену с призывом провести конструктивные переговоры между Штатами и Россией. Об этом сообщило издание The Hill.

Подписанты назвали риторику Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина безрассудной, напомнив о крупном ядерном арсенале двух стран, который составляет более 90% от мирового. Они также отметили, что американский лидер при вступлении в должность заверил сограждан в возвращении дипломатии в Белый дом.

"Как национальные организации, выступающие за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир, мы глубоко встревожены недавним негативным обменом мнениями между лидерами двух стран, у которых в арсеналах находится более 90% ядерных боеголовок мира", — отметили в письме.

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