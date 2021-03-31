Росгидромет: Средняя температура воздуха по России в 2020 году оказалась на 3,2 градуса выше, чем обычно
Прошедший год выдался экстремально тёплым как в нашей стране, так и на планете в целом.
Фото © Агентство "Москва" / Сандурская Софья
В 2020 году в России было зафиксировано рекордное отклонение среднегодовой температуры от обычных показателей. Об этом говорится в докладе Росгидромета. Причём оказалось, что сама скорость потепления в среднем по России значительно превосходит среднюю по земному шару: на отрезке 1976–2020 годов составляет 0,51 °С за десятилетие.
"Прошедший год оказался экстремально тёплым как в нашей стране, так и на планете в целом. Cреднегодовая аномалия температуры воздуха, т.е. отклонение от средних показателей за 1961–1990 годы, составила +3.22 °С. Это более чем на один градус выше предыдущего максимума, зафиксированного в 2007 году", — говорится в материалах, опубликованных на сайте ведомства.
Тренд на потепление стал причиной сокращения ледового покрова Арктики. По данным Росгидромета, с 80-х годов прошлого века в районе Северного морского пути он уменьшился в пять-семь раз, а в отдельные годы трасса к концу лета почти полностью освобождается ото льда. Кроме того, в докладе говорится, что в последнее десятилетие наблюдается раннее вскрытие большинства рек ото льда, а на юге Европейской части России из-за быстрого роста средних температур сокращается влагообеспеченность и возрастает риск засухи.
Ранее Лайф подробно писал о некоторых катастрофических последствиях изменения климата, которые смогли стать реальностью.
Напомним, что в Гидрометцентре ранее рассказали, стоит ли бояться глобального потепления. По мнению Романа Вильфанда, россиянам не стоит переживать из-за этой тенденции, поскольку она неизбежна, но период зимы вряд ли станет короче к концу XXI века.
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