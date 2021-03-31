"Просто маньяк": Военный обозреватель оценил арсенал мытищинского стрелка

Житель элитного посёлка Новые Вешки Владимир Барданов, который вчера устроил стрельбу по прохожим и силовикам, хранил у себя гигантский арсенал оружия. Его запасов хватило бы, чтобы вооружить полтора взвода. Такой оценкой поделился с Лайфом полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец.

"Господин Барданов там явно готовился к серьёзной перепалке. Там есть всё: и газовые баллоны, и сигнальные ракеты. В целом, просмотрев этот арсенал, сложилось несколько впечатлений об этом хозяине. Он явно криминальный человек. Это просто маньяк — коллекционер стрелкового оружия и боеприпасов. Я бы даже подумал, что больной человек, потому что нормальный человек в таком виде арсенал собирать не будет", — отметил Баранец.

Собеседник Лайфа обратил внимание на то, что гранаты, найденные в доме: осколочно-фугасные и наступательные, и оборонительные. Подобные вещи обязательно должны находиться на учёте в соответствующих структурах.

"Патроны, на которых есть маркировка, они зарубежного производства. Там же есть и охотничьи патроны, но самое страшное, что там лежат и магазины, и цинки (так называемые зелёные коробки) с боевыми патронами, которые могут быть на вооружении только у структур, у которых на вооружении есть стрелковое оружие. Например, автомат Калашникова. Там есть и пулемётные диски и магазины", — отметил он.

Военный эксперт добавил, что главная задача спецназа была — взять Барданова живым и живым оставить каждого участника операции.

"Ликвидировать его могли за 10 минут, но он явно должен был достаться живым, чтобы понять, какие были у него мастерские, какие преступные группировки могли быть в подчинении и как так получилось, что из военных арсеналов у него оказались и гранаты, и автоматы. Он был один, а спецназовцы наседали с разных сторон, ему не выкрутиться никак было. По мере необходимости кольцо сдавливали, о днях обороны и речи не может быть, тут речь шла о часах", — подытожил Баранец.

Как сообщал Лайф, в 11 утра 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний пенсионер открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. Лайф публиковал видео с моментом обстрела дома. После этого здание охватил пожар (но устроить его мог и сам стрелок), в результате чего мужчина скончался.

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