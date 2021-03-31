Держал дома крокодила и клал руку в пасть медведю: подруга семьи мытищинского стрелка рассказала о нём Лайфу
Женщина уверена, что Барданов обращался с животными лучше, чем в зоопарке.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Подруга семьи мытищинского стрелка рассказала о нём Лайфу. Видео © LIFE
Житель подмосковного посёлка Новые Вешки Владимир Барданов, устроивший накануне перестрелку с полицейскими, помимо других экзотических животных держал дома крокодила. Об этом Лайфу рассказала подруга семьи.
"У него был крокодил в аквариуме <...> Как он обращался с этими зверями замечательно. Звери — они очень чётко чувствуют людей. Даже при мне он медведя гладил и в пасть руку клал. Думаю, у него звери содержались лучше, чем в зоопарке, — считает собеседница Лайфа.
Женщина добавила, что в последнее время Барданов увлекался мотоциклами.
"Он приезжал на мотоцикле, это такая мальчишеская выходка. Чтобы посмотрели все, кто его знает, какой он стал" — сказала подруга семьи.
По словам собеседницы Лайфа, Барданов занимался благотворительностью. Она рассказала, что мужчина восстановил монастырь под Костромой и помогал православной гимназии.
Как сообщал Лайф, в 11 утра 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний пенсионер открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом, в результате чего позже скончался. Лайф публиковал фотографии арсенала, найденного на месте происшествия, а также оружия, которое стрелок хранил в московской квартире.
Выбор редакции
Статуи львов и картины на стенах: СКР показал видео изнутри особняка мытищинского стрелка
"Просто маньяк": Военный обозреватель оценил арсенал мытищинского стрелка
Фармацевтического короля Шпигеля экстренно доставили в больницу "Матросской Тишины"
Песков - о докладе госдепа США: С регулярностью репродицирует очень похожие тезисы
Бородина прошла через обряд чёрной магии, после которого её сердце принадлежит Даве
Комментариев: 0