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Держал дома крокодила и клал руку в пасть медведю: подруга семьи мытищинского стрелка рассказала о нём Лайфу

Женщина уверена, что Барданов обращался с животными лучше, чем в зоопарке.

31 марта 2021, 10:03

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Подруга семьи мытищинского стрелка рассказала о нём Лайфу. Видео © LIFE

Житель подмосковного посёлка Новые Вешки Владимир Барданов, устроивший накануне перестрелку с полицейскими, помимо других экзотических животных держал дома крокодила. Об этом Лайфу рассказала подруга семьи.

"У него был крокодил в аквариуме <...> Как он обращался с этими зверями замечательно. Звери — они очень чётко чувствуют людей. Даже при мне он медведя гладил и в пасть руку клал. Думаю, у него звери содержались лучше, чем в зоопарке, — считает собеседница Лайфа.

Женщина добавила, что в последнее время Барданов увлекался мотоциклами.

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"Он приезжал на мотоцикле, это такая мальчишеская выходка. Чтобы посмотрели все, кто его знает, какой он стал" — сказала подруга семьи.

По словам собеседницы Лайфа, Барданов занимался благотворительностью. Она рассказала, что мужчина восстановил монастырь под Костромой и помогал православной гимназии.

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Неудачный обыск, стрельба, поджог: Лайф восстановил хронику событий в подмосковных Вешках

Как сообщал Лайф, в 11 утра 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний пенсионер открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом, в результате чего позже скончался. Лайф публиковал фотографии арсенала, найденного на месте происшествия, а также оружия, которое стрелок хранил в московской квартире.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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