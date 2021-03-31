Держал дома крокодила и клал руку в пасть медведю: подруга семьи мытищинского стрелка рассказала о нём Лайфу

Подруга семьи мытищинского стрелка рассказала о нём Лайфу. Видео © LIFE

Житель подмосковного посёлка Новые Вешки Владимир Барданов, устроивший накануне перестрелку с полицейскими, помимо других экзотических животных держал дома крокодила. Об этом Лайфу рассказала подруга семьи.

"У него был крокодил в аквариуме <...> Как он обращался с этими зверями замечательно. Звери — они очень чётко чувствуют людей. Даже при мне он медведя гладил и в пасть руку клал. Думаю, у него звери содержались лучше, чем в зоопарке, — считает собеседница Лайфа.

Женщина добавила, что в последнее время Барданов увлекался мотоциклами.

"Он приезжал на мотоцикле, это такая мальчишеская выходка. Чтобы посмотрели все, кто его знает, какой он стал" — сказала подруга семьи.

По словам собеседницы Лайфа, Барданов занимался благотворительностью. Она рассказала, что мужчина восстановил монастырь под Костромой и помогал православной гимназии.

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