Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Становимся похожи на Мордовию": В Таллине обвинили украинцев в русификации Эстонии

По мнению прибалтийского политика, "славянские гастарбайтеры" должны говорить с гражданами республики исключительно на английском языке.

31 марта 2021, 10:14
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Украинские трудовые мигранты русифицируют Эстонию и превращают её в российскую республику Мордовию. Об этом в статье для издания Uued Uudised заявил советник парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Юри Кукк.

По его мнению, из-за притока рабочих с Украины, которые общаются со своими боссами в основном на русском языке, "общественное пространство Эстонии заполняется русскими".

В отдельных регионах страны Кукк наблюдает "стремительную русификацию". Приезжие "славянские гастарбайтеры" должны общаться с местными исключительно на английском языке, считает политик.

"Не жалуйтесь потом на то, что мы живём посреди русского языка, наши собственные язык и культура загнаны в угол, а сама страна больше напоминает российскую Марий Эл или Мордовию", — заключил Кукк.

Лицемерие и трусость. Почему Эстония боится русских школ, но внуки президента страны ходят в русский детский сад

Лицемерие и трусость. Почему Эстония боится русских школ, но внуки президента страны ходят в русский детский сад

Советник также посетовал на нехватку в Таллине русскоязычных детских садов и школ, так как украинцы приезжают туда семьями.

Ранее в Эстонии пообещали помочь Украине "вернуть" Крым.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Таллине заражённые коронавирусом тусовщики наплевали на ограничения и устроили шумную вечеринку

21 марта, 14:17

Украинца хотят выгнать из контактной группы по Донбассу за матерное оскорбление на русском языке

17 марта, 14:52

В Кремле считают, что действия Киева в Донбассе могут привести к гражданской войне

сегодня в 10:40
Life

Завершено расследование дела чиновника, который "продавал" кресло губернатора Подмосковья за 35 млн евро

сегодня в 10:49

В Кремле оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона: Все "красные линии" давно известны

сегодня в 10:45

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1