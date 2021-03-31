"Становимся похожи на Мордовию": В Таллине обвинили украинцев в русификации Эстонии

Украинские трудовые мигранты русифицируют Эстонию и превращают её в российскую республику Мордовию. Об этом в статье для издания Uued Uudised заявил советник парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Юри Кукк.

По его мнению, из-за притока рабочих с Украины, которые общаются со своими боссами в основном на русском языке, "общественное пространство Эстонии заполняется русскими".

В отдельных регионах страны Кукк наблюдает "стремительную русификацию". Приезжие "славянские гастарбайтеры" должны общаться с местными исключительно на английском языке, считает политик.

"Не жалуйтесь потом на то, что мы живём посреди русского языка, наши собственные язык и культура загнаны в угол, а сама страна больше напоминает российскую Марий Эл или Мордовию", — заключил Кукк.

Советник также посетовал на нехватку в Таллине русскоязычных детских садов и школ, так как украинцы приезжают туда семьями.

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